Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число подтвердивших свой статус участников СВО через новую систему

МО: 52 тысячи участников СВО оформили справки с момента запуска новой системы

close
«Газета.Ru»

За первую неделю работы системы бездокументационного подтверждения статус участника спецоперации получили более 52 тыс. россиян. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военно-социальным центром собрано порядка 100 тысяч обращений», — отметили в ведомстве.

В министерстве отметили, что есть и те заявители, которые получили предварительные отказы в выдаче документов. Среди причин — ошибки при заполнении документов и отсутствие данных в подразделениях Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что с 1 ноября во всех регионах страны запущена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа. Эта мера позволит упростить порядок оформления льгот ветеранам спецоперации.

В четверг, 7 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области появится заместитель председателя правительства региона по вопросам СВО. Этот пост займет один из выпускников региональной образовательной программы «Школа героев».

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами