Названо число подтвердивших свой статус участников СВО через новую систему

За первую неделю работы системы бездокументационного подтверждения статус участника спецоперации получили более 52 тыс. россиян. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военно-социальным центром собрано порядка 100 тысяч обращений», — отметили в ведомстве.

В министерстве отметили, что есть и те заявители, которые получили предварительные отказы в выдаче документов. Среди причин — ошибки при заполнении документов и отсутствие данных в подразделениях Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что с 1 ноября во всех регионах страны запущена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа. Эта мера позволит упростить порядок оформления льгот ветеранам спецоперации.

В четверг, 7 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области появится заместитель председателя правительства региона по вопросам СВО. Этот пост займет один из выпускников региональной образовательной программы «Школа героев».

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.