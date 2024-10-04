Стало известно о планах Финляндии принять участие в ядерных учениях НАТО

Финские военнослужащие в 2024 году впервые примут участие в ядерных учениях НАТО, получивших название Steadfast Noon. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat, сославшись на источники.

В материале уточняется, что тренировки запланированы на октябрь.

«По информации Ilta-Sanomat, <...> Финляндия впервые примет участие в знаменитых ядерных учениях Steadfast Noon», — рассказали журналисты.

Из публикации следует, что соответствующие слухи начали циркулировать в СМИ уже какое-то время назад. Но, как отметили авторы статьи, до сих пор эти сведения «не были точными».

27 сентября в финском городе Миккели появился штаб сухопутных войск НАТО. Населенный пункт находится на расстоянии 100 км от российской границы и 304 км от Санкт-Петербурга.

Комментируя ситуацию, в министерстве обороны Финляндии заявили, что в «обычных условиях» штаб будет отвечать за проведение учений НАТО и другие мирные действия в своем районе. Но при возникновении «кризиса» его руководство должно будет взять на себя управление операциями сухопутных войск на соответствующих территориях.

Ранее в Финляндии рассказали, сколько граждан власти страны могут призвать на военную службу в случае конфликта.