На Украине объявили об обязательной эвакуации жителей Купянска

На Украине объявлено об обязательной эвакуации всех гражданских лиц из города Купянск Харьковской области. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что в связи с ухудшением военной ситуации местные власти не могут обеспечить жителям Купянска подачу отопления и электроэнергии и предоставить им гуманитарную помощь. Поэтому их будут принудительно эвакуировать.

Аналогичные меры будут приняты в отношении около 250 жителей поселка Боровской Изюмского района.

12 октября сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Вооруженными силами Украины (ВСУ) принудительно вывозит людей из прифронтовых районов Харьковской области.

15 октября стало известно, что Вооруженные силы РФ давят украинские войска на Сватовско-Купянском направлении, не давая им провести ротацию и подтянуть подкрепления.

Ранее военный эксперт сообщил о прорыве линии обороны ВСУ в районе Купянска.