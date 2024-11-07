В Италии заявили о необходимости создания оперативного резерва армии

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о необходимости создания оперативного резерва армии на случай кризисных ситуаций. Об этом сообщило агентство ANSA.

«Оперативный резерв как инструмент пополнения в случае кризиса необходим, и численность вооруженных сил должна быть увеличена, чтобы обеспечить их полную функциональность», — сказал министр.

По его словам, нужно отменить закон 2012 года, который предполагал сокращение численности военнослужащих в стране до 150 тысяч человек в 2024 году.

Кроме того, Крозетто указал на необходимость «омоложения» армии, что будет способствовать смене поколений военных.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что вопросы обороны должны стать главной темой политики в Евросоюзе, а оборонные инициативы должны стать «сердцем» европейской политики.

Ранее названа третья по величине армия НАТО.