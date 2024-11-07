«Купол Донбасса» предотвратил атаку на Старобешевскую ТЭС

Система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» успешно перехватила американский беспилотник самолетного типа, который был нацелен на Старобешевскую тепловую электростанцию, обеспечивающую энергией центральные и южные регионы ДНР. Об этом сообщил штаб обороны республики в Telegram-канале.

В штабе подчеркнули, что данная система, дополненная средствами радиоэлектронной борьбы, зафиксировала и нейтрализовала беспилотник, оснащенный фугасной боевой частью массой 15 килограммов, угрожавшим критически важному энергетическому объекту — Старобешевской ТЭС.

Кроме того, взрывотехники УФСБ России по Донецкой народной республике провели на месте рентгенографическое обследование дрона, определили местоположение механизмов инициирования боевого заряда и с помощью мобильного робототехнического комплекса произвели успешное разминирование. В результате этого инцидента было предотвращено нанесение ущерба как населению, так и инфраструктуре.

Утром 7 ноября сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Воронежской областью России. Отмечается, что два дрона были сбиты около 7:30 мск.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что Запорожская АЭС остается в зоне риска.