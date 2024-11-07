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Подразделения группировки «Север» поразили 10 бригад ВСУ в Курской области

МО: ВС РФ поразили 10 бригад ВСУ под Курском, противник потерял 40 военных

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям десяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

Также подразделения группировки отразили четыре контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино и Новоивановка и сорвали атаку противника в направлении населенного пункта Новая Сорочина.

В результате армия Украины потеряла до 40 военнослужащих, танк и автомобиль.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что одной из главных целей атаки ВСУ на Курскую область России был захват местной атомной электростанции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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