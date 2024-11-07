Подразделения группировки российских войск «Восток» за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что несколько мест скопления украинских войск были замечены около населенных пунктов Великая Новоселка и Новый Комар. Кроме того, ударам подверглись позиции ВСУ в районе населенного пункта Раздольное.

«Отражена контратака штурмовой группы 37-й бригады морской пехоты [ВСУ]», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что всего бойцы группировки «Восток» ликвидировали до 120 украинских военных и шесть автомобилей. Кроме того, солдаты Вооруженных сил РФ вывели из строя одну боевую бронированную машину.

Также в публикации имеются данные об успехах военнослужащих группировки российских войск «Юг», принимающих участие в боевых действиях на территории ДНР. В министерстве отметили, что за минувшие сутки соответствующие отряды нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ. Их позиции располагались в районе населенных пунктов Красноармейск, Курахово, Миньковка, Николаевка, Дачное, Северск и Приволье.

Более того, бойцы ВС РФ отразили одну контратаку со стороны украинских войск. Ее организовали члены штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

«Потери ВСУ составили до 665 военнослужащих, три автомобиля и три <...> орудия М119», — добавили в ведомстве.

Ранее российские военные взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке.