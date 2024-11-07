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Российские войска нанесли поражение ВСУ на Харьковском направлении

МО РФ: потери ВСУ на Харьковском направлении составили до 55 человек

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения ВС РФ «Север» нанесли поражение бригадам ВСУ на Харьковском направлении, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Дмитровка, Избицкое в Харьковской области и Великая Писаревка в Сумской области.

Потери ВСУ составили до 55 человек. Также были уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля и две 122- мм гаубицы Д-30.

Также войска группировки «Запад» улучшили тактическое положение в Донецкой народной республике. Боестолкновения шли в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Сеньково в Харьковской области, Ямполовка и Терны в ДНР.

В результате были отражены восемь контратак штурмовых групп ВСУ и одной бригады теробороны. Украинская сторона потеряла до 430-ти военнослужащих, а также боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 122-мм гаубицу Д-30 и два склада с боеприпасами.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что военнослужащие украинской армии принудительно выселяют жителей Харьковской области из их домов. По его словам, там они оборудуют позиции и организовывают склады боеприпасов.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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