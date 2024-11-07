Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ отчитались о работе группировки «Днепр» в зоне боевых действий

МО РФ: группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Днепр» за прошедшие сутки нанесли удары по местам скопления солдат и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе трех населенных пунктов в Запорожской и Херсонской областях. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

Позиции украинских формирований находились около населенных пунктов Степное, Новоданиловка в Запорожской области и у населенного пункта Камышаны в Херсонской области. В заявлении отмечается, что в ходе ударов подразделения Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике трех бригад ВСУ.

В результате украинские войска потеряли до 65 солдат и одну станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Также российские военнослужащие уничтожили два автомобиля, один склад с боеприпасами ВСУ и одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Еще в ведомстве рассказали о работе оперативно-тактической авиации, артиллерийских расчетов, ракетных войск и расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе ВС РФ в зоне боевых действий.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, российские войска ударили по местам скопления украинских бойцов и техники в 119 районах. Средства противовоздушной обороны (ПВО), в свою очередь, ликвидировали 55 дронов ВСУ за минувшие сутки.

Ранее российские бойцы взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами