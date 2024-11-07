В Минобороны РФ отчитались о работе группировки «Днепр» в зоне боевых действий

Бойцы группировки российских войск «Днепр» за прошедшие сутки нанесли удары по местам скопления солдат и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе трех населенных пунктов в Запорожской и Херсонской областях. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

Позиции украинских формирований находились около населенных пунктов Степное, Новоданиловка в Запорожской области и у населенного пункта Камышаны в Херсонской области. В заявлении отмечается, что в ходе ударов подразделения Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике трех бригад ВСУ.

В результате украинские войска потеряли до 65 солдат и одну станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Также российские военнослужащие уничтожили два автомобиля, один склад с боеприпасами ВСУ и одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Еще в ведомстве рассказали о работе оперативно-тактической авиации, артиллерийских расчетов, ракетных войск и расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе ВС РФ в зоне боевых действий.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, российские войска ударили по местам скопления украинских бойцов и техники в 119 районах. Средства противовоздушной обороны (ПВО), в свою очередь, ликвидировали 55 дронов ВСУ за минувшие сутки.

Ранее российские бойцы взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области.