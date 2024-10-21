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Экс-премьер Украины допустил создание «грязной бомбы» Киевом

Азаров: Украина вряд ли может разработать полноценное ядерное оружие

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Ivan Sekretarev/AP

Украинское руководство, скорее всего, не имеет возможности для создания атомных вооружений, считает бывший премьер-министр страны Николай Азаров. В интервью газете «Известия» он заметил, что у Киева есть шансы на разработку так называемой «грязной бомбы».

«Есть радиоактивные отходы от работы атомных станций. Они могут начинить ими снаряды, бомбы и сбрасывать их. Все это создаст радиоактивное заражение. Шансы создания грязной бомбы большие. Если американцы — реальные хозяева Украины — не запретят», — указал Азаров.

Он добавил, что украинская сторона продолжила изучение сферы, связанной с атомными вооружениями, хотя и отказалась от такого оружия. Азаров подчеркнул, что речь идет о ядерных реакторах, которые в настоящее время не функционируют должным образом.

«Есть опытный реактор, расположенный непосредственно в Киеве, есть один экспериментальный ядерный реактор в Харькове. По моей информации, харьковский реактор пострадал в результате обстрелов, и сейчас на нем ничего не делается. И киевский тоже находится в нерабочем состоянии. Поэтому все разговоры о том, что Киев сделает ядерную бомбу, пустые», — заключил бывший премьер Украины.

Ранее власти Украины поставили перед НАТО и Евросоюзом «ядерную дилемму».

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