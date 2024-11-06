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Чемпион мира по карате погиб на фронте

Украинский чемпион мира по карате Новиков погиб на фронте

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинский чемпион мира по карате Олег Новиков, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины, погиб на фронте. Об этом в Telegram-канале пишет российский военный корреспондент Евгений Лисицин.

«На Запорожском направлении сегодня ликвидирован чемпион по контактному карате, предатель Олег Новиков», — пишет Лисицин.

Он пишет, что Новиков родился в Луганске. Известно, что впоследствии он переехал в Ирпень Киевской области. Наиболее значимым достижением Новикова стала победа на чемпионате мира по карате, а также достижение звания мастера спорта международного класса в 22 года.

До этого два хоккеиста киевского «Сокола» не вернулись на Украину после выезда за границу.

10 сентября появилась информация, что украинский голкипер Денис Шелихов сбежал из Украины, чтобы не попасть под мобилизацию, и подписал контракт с белорусским клубом «Славия-Мозырь». Футболист принял решение покинуть страну, перебрался через реку Тиса, после чего оказался в Румынии, а оттуда добрался до Белоруссии, где и подписал контракт с местным футбольным клубом. Однако сам игрок назвал эту информацию лишь догадками.

Ранее бывший футболист ЦСКА попал в базу украинского сайта «Миротворец».

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