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Ливанская ракета упала возле аэропорта в Тель-Авиве

Kan: ливанская ракета упала в окрестностях аэропорта имени Бен-Гуриона

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Chen Junqing/Global Look Press

Одна из ракет, выпущенных из Ливана по Израилю, разорвалась в центральной части еврейского государства, недалеко от аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Об этом сообщила радиостанция Kan.

Отмечается, что аэропорт работал в штатном режиме. Информации о пострадавших нет.

О падении одной из ракет в центре страны позже сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Около 10 ракет перелетели границу со стороны Ливана. Большинство ракет было перехвачено, а один упавший снаряд был идентифицирован в Центральном Израиле», — говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Израиль уничтожил мост, который связывал два крупных региона на севере Ливана.

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