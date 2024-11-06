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В Госдуме заявили о краже денег не вернувшегося с СВО бойца

Депутат Иванов: неизвестные украли деньги с карты не вернувшегося с СВО бойца

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Неизвестные из Донецка похитили деньги с карты не вернувшегося участника специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга. Об этом сообщил депутат Госдумы Макси Иванов в своем Telegram-канале.

По его словам, о краже узнали родственники военнослужащего, которым пришло смс-уведомление.

«Месяц назад направлял по этой теме запрос в военно-следственное управление ЦВО. Там провели расследование и подтвердили факт снятия денежных средств неустановленными лицами. При этом совершенно это злодейство было в одном из банкоматов Донецка», — написал парламентарий.

Иванов добавил, что дело уже направили в военно-следственное управление Объединенной группировки войск (сил). Депутат держит ситуацию под личным контролем.

В октябре в Москве обокрали ветерана СВО из Волгоградской области, после чего, как утверждает сам боец, он поехал работать в коттедж за небольшую плату. Мужчину не могли найти полтора месяца.

Ранее в российском регионе украли ящик с пожертвованиями бойцам СВО.

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