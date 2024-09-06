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В российском регионе украли ящик с пожертвованиями бойцам СВО

В Ростовской области СК возбудил дело после кражи ящика с пожертвовании на СВО

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СУ СК России по Ростовской области

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту кражи ящика с пожертвованиями на нужды участников СВО. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по области.

По версии следствия, инцидент произошел 4 сентября в одном из продуктовых магазинов Аксайского района, где был размещен пластиковый контейнер с деньгами. Двое злоумышленников зашли в торговую точку, забрали ящик, в котором находились восемь тысяч рублей, и скрылись.

Одного из подозреваемых удалось задержать по горячим следам: им оказался житель Ростова-на-Дону 1984 года рождения. У мужчины было несколько судимостей за мошенничество, грабеж, незаконный сбыт наркотиков. Второго подозреваемого поймать пока не удалось.

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