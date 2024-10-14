Ветерана СВО обокрали и отвезли работать за 900 рублей в день

Ветерана специальной военной операции (СВО) из Волгоградской области Василия Мелихова обокрали в Москве, после чего он, как сам утверждает, поехал работать в коттедж за небольшую плату. Об этом сообщил портал V1.ru.

Мужчину не могли найти полтора месяца. Только после этого он вышел на связь, а вскоре вернулся домой. Родственники предполагали, что его взяли в рабство. Позже Василий сам рассказал, что произошло.

Выяснилось, что мужчина напился и уснул на Киевском вокзале. С собой у него была сумка с деньгами (30 тыс. рублей) и документами.

«Когда проснулся — все украли. Потом ко мне какой-то пузатый парень подошел. Русский. И предложил работу. 900 рублей в день, сигареты и еда. Я согласился, чтобы подзаработать на билет до дома», — объяснил он.

Работать его забрали в некий коттедж в Апрелевке.

Недавно в Тульской области из трудового рабства освободили ветерана СВО, а вместе с ним еще девять человек. Волонтер движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров, что призыв о помощи поступил от жены ветерана боевых действий. В поселке Ровно он трудился в рабстве у цыган.

Ранее россиянин рассказал, как попал в рабство к цыганам и как оттуда выбрался.