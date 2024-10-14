Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветерана СВО обокрали и отвезли работать за 900 рублей в день

V1: ветерана СВО из Волгоградской области обокрали и отвезли в коттедж работать

close
Global Look Press

Ветерана специальной военной операции (СВО) из Волгоградской области Василия Мелихова обокрали в Москве, после чего он, как сам утверждает, поехал работать в коттедж за небольшую плату. Об этом сообщил портал V1.ru.

Мужчину не могли найти полтора месяца. Только после этого он вышел на связь, а вскоре вернулся домой. Родственники предполагали, что его взяли в рабство. Позже Василий сам рассказал, что произошло.

Выяснилось, что мужчина напился и уснул на Киевском вокзале. С собой у него была сумка с деньгами (30 тыс. рублей) и документами.

«Когда проснулся — все украли. Потом ко мне какой-то пузатый парень подошел. Русский. И предложил работу. 900 рублей в день, сигареты и еда. Я согласился, чтобы подзаработать на билет до дома», — объяснил он.

Работать его забрали в некий коттедж в Апрелевке.

Недавно в Тульской области из трудового рабства освободили ветерана СВО, а вместе с ним еще девять человек. Волонтер движения против рабства «Альтернатива» Артем Гончаров, что призыв о помощи поступил от жены ветерана боевых действий. В поселке Ровно он трудился в рабстве у цыган.

Ранее россиянин рассказал, как попал в рабство к цыганам и как оттуда выбрался.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами