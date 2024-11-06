В Минобороны РФ рассказали об ударах по позициям ВСУ в Курской области

Армейская авиация и артиллерийские расчеты в составе Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки ударили по местам скопления живой силы и техники украинских войск в районе 18 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

В публикации отмечается, что военнослужащие страны нанесли поражение формированиям 12 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их позиции находились недалеко от населенных пунктов Гуево, Плехово, Суджа, Махновка и Черкасское Поречное. Еще несколько мест скопления украинских бойцов зафиксировали около населенных пунктов Свердликово, Дарьино, Куриловка, Мартыновка, Мирный и других.

Кроме того, российские солдаты ударили по резервам шести бригад ВСУ на территории Сумской области. В операции, которая была проведена в рамках отражения атаки на Курскую область, приняли участие ракетные войска и оперативно-тактическая авиация ВС РФ.

«Нанесены удары по районам сосредоточения <...> ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Журавка, Искрисковщина, Косица, Локня, Мирополье и Павловка», — уточнили в ведомстве.

6 ноября депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит вывод войск с территории Курской области. Парламентарий пришла к такому выводу, проанализировав посты военачальника в социальных сетях, посвященные ситуации на поле боя.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли подробности о попытке украинских бойцов захватить атомную электростанцию в Курской области.