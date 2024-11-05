В Минобороны РФ узнали о планах ВСУ захватить Курскую АЭС 20 тысячами военных

В захвате Курской атомной электростанции (АЭС) должны были задействовать 20 тысяч военнослужащих и 27 танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам военного, одной из главных целей атаки ВСУ на Курскую область России был захват местной АЭС.

При захвате станции украинская армия также планировала использовать 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии и пять реактивных систем залпового огня, добавил Кириллов.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.