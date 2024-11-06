Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России за сутки составили более 250 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские военные уничтожили восемь боевых машин пехоты, в том числе две БМП «Bradley» американского производства, и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей противника.

По данным Минобороны, с начала августа украинская армия потеряла под Курском более 30 тысяч военнослужащих, 184 танка, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1088 боевых бронемашин, 261 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок РСЗО и другой техники.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.