Участник СВО ворвался в салон красоты с гранатой и напал на бывшую в Екатеринбурге

В Екатеринбурге экс-участник СВО ворвался в салон красоты с гранатой и напал на свою бывшую девушку. Об этом со ссылкой на сотрудников салона и правоохранителей сообщает E1.RU.

По информации издания, инцидент произошел на улице Крауля. По словам сотрудников салона, пахнущий алкоголем мужчина ворвался в помещение со страйкбольной гранатой, которая позже взорвалась. Он напал на их коллегу, с которой раньше состоял в романтических отношениях.

Очевидцы сообщили, что девушку с ранами на руке и ноге забрала скорая помощь. Нападавший сбежал.

По данным источника E1.RU, нападавший является экс-участником СВО — он вернулся около месяца назад. Предварительно, после расставания с девушкой он ее преследовал и высказывал угрозы в адрес ее семьи.

Полицейские устанавливают детали и обстоятельства произошедшего, сообщили в УМВД города, передает издание. Проводится проверка.

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