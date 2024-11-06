Названо число погибших при ударе Израиля по югу Ливана

Израильская авиация нанесла удар по городу Барджа на юге Ливана, в результате чего погибли 20 человек и еще 14 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Ливана. Разбор завалов продолжается, поэтому данные о числе жертв могут измениться.

Как передает телеканал Al Hadath, ракеты попали в жилой дом рядом со школой Камаля Джумблата, где находились около 600 беженцев. Как сообщают журналисты, целью удара была ликвидация одного из руководителей «Хезболлы», Абдаллы Ибрагима.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее борт МЧС доставил из Ливана в Москву сто российских граждан.