В Нижегородской области увеличили единоразовую выплату добровольцам СВО

Сумма единовременной выплаты добровольцам специальной военной операции (СВО) при заключении контракта в Нижегородской области увеличится до 3 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он отметил, что такое решение было принято в том числе после открытия Фонда народного единства, средства в который ежеквартально перечисляют нижегородские компании. Таким образом, годовое денежное вознаграждение может составить около 5,5 млн рублей.

Никитин заявил об изменениях в правилах предоставления земельных участков участникам СВО. Выдача сертификатов на 10 соток тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, начнется уже с 5 ноября.

1 ноября глава Чувашии Олег Николаев заявил, что власти удвоили региональную выплату для граждан, которые подпишут контракт о прохождении военной службы в зоне СВО.

Путин заявил о проверке условий жизни инвалидов — участников СВО.