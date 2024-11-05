Названо число пострадавших после атаки БПЛА по белгородской многоэтажке

Пять человек пострадали в результате прилета по многоэтажному дому в Белгороде, сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород».

«Беспилотник залетел внутрь одной из квартир и взорвался. Затем выбило оконные рамы, окна и покрытие на фасаде. Стекла упали во двор здания», — сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что внутри квартиры, куда попал дрон, находилась семья, по предварительным данным, дети с родителями. Mash сообщает, что близкие не могут выйти с ними на связь.

До этого беспилотный летательный аппарат влетел в многоквартирный дом в Белгороде. Очевидцы предоставили фотографии с места происшествия. На снимках видно, что подвергшееся атаке строение получило серьезный урон — в доме оказались выбиты окна и повреждена облицовка.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.