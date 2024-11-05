Жители Белгорода сообщили об атаке БПЛА на многоквартирный дом

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) влетел в многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Белгород №1» со ссылкой на местных жителей.

В публикации уточняется, что здание находится на Каштановой улице.

Очевидцы предоставили фотографии с места происшествия. На снимках видно, что подвергшееся атаке строение получило серьезный урон — в доме оказались выбиты окна и повреждена облицовка.

Иные подробности о произошедшем пока не поступали.

3 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки украинские военные выпустили по региону несколько десятков снарядов и дронов. В частности, один БПЛА атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори. Водитель транспортного средства получил травмы средней степени тяжести, и ему понадобилась госпитализация.

В свою очередь, в Шебекинском муниципальном округе обстрелам подверглись сразу три населенных пункта — Шебекино, Середа и Графовка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по ним два боеприпаса и три беспилотника, в результате чего восемь автомобилей получили повреждения.

Ранее Гладков рассказал, что попал под обстрел ВСУ во время пробежки.