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Жители Белгорода сообщили об атаке БПЛА на многоквартирный дом

«Белгород №1»: дрон влетел в многоквартирный жилой дом на Каштановой улице

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) влетел в многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Белгород №1» со ссылкой на местных жителей.

В публикации уточняется, что здание находится на Каштановой улице.

Очевидцы предоставили фотографии с места происшествия. На снимках видно, что подвергшееся атаке строение получило серьезный урон — в доме оказались выбиты окна и повреждена облицовка.

Иные подробности о произошедшем пока не поступали.

3 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки украинские военные выпустили по региону несколько десятков снарядов и дронов. В частности, один БПЛА атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори. Водитель транспортного средства получил травмы средней степени тяжести, и ему понадобилась госпитализация.

В свою очередь, в Шебекинском муниципальном округе обстрелам подверглись сразу три населенных пункта — Шебекино, Середа и Графовка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по ним два боеприпаса и три беспилотника, в результате чего восемь автомобилей получили повреждения.

Ранее Гладков рассказал, что попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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