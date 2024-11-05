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Заместитель мэра Курска вступил в добровольческий отряд «Барс-Курск»

Заммэра Курска Андрей Ковалев вступил в добровольческий отряд «Барс-Курск»

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Сергей Аверин/РИА Новости

Заместитель мэра Курска Андрей Ковалев вступил в добровольческий отряд «Барс-Курск». Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской градоначальник Игорь Куцак.

На расширенном совещании с подведомственными структурами администрации Куцак напомнил, что обеспечение безопасности курян остается приоритетной задачей местных властей. В числе прочего продолжается комплектование добровольческого отряда «Барс-Курск».

«Многие бойцы уже подписали контракты с Минобороны. В их числе — мой заместитель Андрей Ковалев. Он будет выполнять поставленные оперативным штабом задачи», — написал мэр Курска.

О создании добровольческих отрядов «Барс» в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях стало известно 12 сентября. Об этом рассказал заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

В военном ведомстве отметили, что «Барс-Курск» займется охраной и обороной объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры. Кроме того, он будет занят борьбой с беспилотниками и украинскими диверсионно-разведывательными группами, участвовать в эвакуации гражданского населения.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают теснить ВСУ в Курской области.

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