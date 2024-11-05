Военный эксперт объяснил попытку иностранцев снять ракету «Энергия» на Байконуре

Ракета-носитель «Энергия», которую на Байконуре пытались сфотографировать граждане Франции и Германии, является самой современной в мире, заявил военный обозреватель Tsargrad.tv Алексей Борзенко. По его словам, может хватить одного снимка, чтобы понять технологические принципы устройства ракеты.

В ракете «Энергия» есть тяжелые модификации, которые способны поднимать на орбиту огромные станции, объяснил эксперт. Пока их не запускали, так как есть ограничения диаметрами «бочек», в которых живут космонавты. Но диаметр модуля и другие подобные характеристики хранятся в тайне, пояснил Борзенко. Он подчеркнул, что сегодня «Энергия» — это единственная ракета в мире, которая способна поднять на орбиту массу полезного груза, поэтому попытки узнать данные о ее работе неудивительны.

«Иногда в отдельных вещах достаточно даже визуально посмотреть, получить картинку, чтобы понять какие-то физические, технологические принципы устройства этой ракеты. А она на сегодняшний день считается самой современной в мире, самой продвинутой», — объяснил он.

Сегодня все главные вопросы и решения упираются в массу, которую ракета может поднять на орбиту, поэтому продолжается поиск секретов относительно этой темы, заключил эксперт.

Напомним, 1 ноября правоохранители задержали иностранных граждан, которые во время посещения Байконура пытались снять на камеру ракету-носитель «Энергия». Свой поступок они объяснили посещением космодрома, во время которого шли в сторону стенда динамических испытаний. В отношении 21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и его знакомого, 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца составили административный протокол, их поместили в изолятор временного содержания.

Ранее подполковник ФСБ заявил, что западная разведка усилила работу по сбору данных о ВПК России.