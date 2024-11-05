В РФ планируют пересмотреть сумму компенсаций получившим ранения военным

Российские власти изучают возможность пересмотра суммы компенсаций участникам боевых действий, получившим ранения. Об этом пишет газета KP.RU.

Журналисты выяснили, что руководство страны хочет пересмотреть размеры выплат военнослужащим в зависимости от тяжести полученных ими травм. Сейчас солдатам в РФ предоставляют по три млн рублей вне зависимости от ранения, которое у них диагностировали. Многие считают это несправедливым, так как легкая контузия и потеря конечности «оцениваются» одинаково.

«Похоже, в ближайшее время нас ждут изменения в этой области.<...> Выплаты будут строго зависеть от степени тяжести травмы. Если ранение привело к инвалидности, то сумма выплаты значительно вырастет», — говорится в материале.

Из публикации следует, что недавно врачи и пациенты военного госпиталя имени А. А. Вишневского обсудили дифференциацию компенсаций за ранения с заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой. Тогда она пообещала передать все внесенные предложения главе военного ведомства Андрею Белоусову и внимательно проработать вопрос с выплатами.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал решать проблемы инвалидов — участников спецоперации.