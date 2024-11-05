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В РФ планируют пересмотреть сумму компенсаций получившим ранения военным

KP.RU: в РФ хотят пересмотреть выплаты военным в зависимости от тяжести ранения

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские власти изучают возможность пересмотра суммы компенсаций участникам боевых действий, получившим ранения. Об этом пишет газета KP.RU.

Журналисты выяснили, что руководство страны хочет пересмотреть размеры выплат военнослужащим в зависимости от тяжести полученных ими травм. Сейчас солдатам в РФ предоставляют по три млн рублей вне зависимости от ранения, которое у них диагностировали. Многие считают это несправедливым, так как легкая контузия и потеря конечности «оцениваются» одинаково.

«Похоже, в ближайшее время нас ждут изменения в этой области.<...> Выплаты будут строго зависеть от степени тяжести травмы. Если ранение привело к инвалидности, то сумма выплаты значительно вырастет», — говорится в материале.

Из публикации следует, что недавно врачи и пациенты военного госпиталя имени А. А. Вишневского обсудили дифференциацию компенсаций за ранения с заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой. Тогда она пообещала передать все внесенные предложения главе военного ведомства Андрею Белоусову и внимательно проработать вопрос с выплатами.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал решать проблемы инвалидов — участников спецоперации.

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