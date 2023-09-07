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Маск рассказал, как сорвал «мини Перл-Харбор» в Крыму

CNN: Илон Маск решил ограничить работу Starlink вблизи Крыма для срыва атаки ВСУ

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск сорвал украинскую атаку на базы Военно-морского флота РФ, велев своим подчиненным ограничить работу спутниковой связи Starlink в районе Крымского полуострова. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на отрывок из новой биографии миллиардера.

В материале указано, что книга о жизни предпринимателя поступит в продажу с 12 сентября. Она была написана Уолтером Айзексоном, который является автором биографий немецкого физика Альберта Эйнштейна и основателя компании Apple Стива Джобса.

«В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink <...> около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот», — отметил телеканал.

По данным CNN, бизнесмен опасался возможной реакции Москвы на «мини Перл-Харбор». Он решил, что в ответ на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские власти могут применить ядерное оружие.

В результате из-за отключения Starlink украинская операция оказалась сорвана, уточняет CNN. Подводные дроны ВСУ, оснащенные взрывчаткой, лишились связи и не смогли причинить никакого вреда. Волна просто вынесла беспилотники на берег, процитировал телеканал слова Айзексона.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил шансы стран НАТО на вытеснение РФ с Крымского полуострова.

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