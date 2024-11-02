Российский аналитик рассказал, чем для ВСУ обернется потеря Курахово

Украинские формирования лишатся последнего укрепрайона на Южно-Донецком направлении, если покинут позиции в городе Курахово. Об этом пишет газета «Взгляд» со ссылкой на эксперта Центра военно-политической журналистики, аналитика Бориса Рожина.

Он рассказал, что российские солдаты принимают целый комплекс мер для взятия еще одного населенного пункта в Донецкой народной республике (ДНР) под свой контроль. Вооруженные силы РФ «оказывают давление» на Курахово с востока, одновременно наступая на иных участках фронта.

«Противник либо отступит, либо будет окружен», — добавил аналитик.

Рожин выразил уверенность, что российские военные смогут взять группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово в «клещи». При этом одна «клешня» будет находиться со стороны населенного пункта Цукурино, а другая — будет занимать территорию от села Шахтерское до поселка Ясная Поляна.

По словам эксперта, если ВС РФ возьмут Курахово под свой контроль, то их положение на Южно-Донецком направлении существенно улучшится. В том числе бойцы смогут более активно пользоваться железной дорогой, что положительно повлияет на логистику при транспортировке российских подразделений и их снабжении необходимым оборудованием.

2 ноября министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под свой контроль поселок Кураховка в ДНР. Он находится на подступах к городу Курахово, который является крупным узлом обороны ВСУ в регионе.

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