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Рогов заявил об отражении контратак ВСУ севернее Работино

Рогов: севернее Работино сорваны две контратаки украинской армии

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил России отбили две контратаки украинской армии севернее Работино — на Ореховском направлении Запорожской линии фронта. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наши войска сорвали две вражеских контратаки севернее Работино на ореховском направлении», — отметил он.

Рогов рассказал, что российские бойцы обернули войска противника в бегство.

Украинская армия на этом участке фронта пошла в атаку большими группами, которым оказывали поддержку беспилотники и артиллерия, добавил он.

29 октября Рогов сообщал, что подразделения Вооруженных сил России прорвали украинскую оборону на север от Работино в Запорожской области. По его словам, продвижение российских войск составило более километра севернее Работино, ширина участка продвижения составила до 10 километров. Он напомнил, что год назад происходил основной накал боев в ходе контрнаступления ВСУ, и теперь ВС России свели к нулю все прошлогоднее продвижение украинской армии.

Ранее в США констатировали проигрыш Украины в конфликте с Россией.

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