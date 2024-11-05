Бойцы Вооруженных сил России отбили две контратаки украинской армии севернее Работино — на Ореховском направлении Запорожской линии фронта. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наши войска сорвали две вражеских контратаки севернее Работино на ореховском направлении», — отметил он.

Рогов рассказал, что российские бойцы обернули войска противника в бегство.

Украинская армия на этом участке фронта пошла в атаку большими группами, которым оказывали поддержку беспилотники и артиллерия, добавил он.

29 октября Рогов сообщал, что подразделения Вооруженных сил России прорвали украинскую оборону на север от Работино в Запорожской области. По его словам, продвижение российских войск составило более километра севернее Работино, ширина участка продвижения составила до 10 километров. Он напомнил, что год назад происходил основной накал боев в ходе контрнаступления ВСУ, и теперь ВС России свели к нулю все прошлогоднее продвижение украинской армии.

Ранее в США констатировали проигрыш Украины в конфликте с Россией.