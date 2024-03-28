Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИДе назвали цель активности войск НАТО в Восточной Европе

МИД РФ заявил о подготовке НАТО в Восточной Европе к столкновению с Россией

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к возможному столкновению с Россией. Об этом заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел РФ.

Власти Румынии ранее заявили о готовности инвестировать €2,5 миллиарда в усовершенствование авиабазы «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца. При базе появится военный городок, где смогут расположиться 10 тысяч военных с семьями. Американские войска используют эту базу с 1999 года.

В МИД РФ отметили, что расширение румынской авиабазы является еще одним доказательством того, что НАТО продолжает активную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона.

По данным российского ведомства, усиление союзнических потенциалов происходит также в Польше и странах Прибалтики.

В МИДе подчеркнули, что такая активность войск НАТО носит провокационный характер, обостряет военную напряженность у российских границ, создает дополнительные угрозы безопасности России.

В министерстве добавили, что будут следить за происходящим в Румынии, оценивать появляющиеся риски и учитывать их в ходе военного планирования.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами