В МИДе назвали цель активности войск НАТО в Восточной Европе

Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к возможному столкновению с Россией. Об этом заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел РФ.

Власти Румынии ранее заявили о готовности инвестировать €2,5 миллиарда в усовершенствование авиабазы «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца. При базе появится военный городок, где смогут расположиться 10 тысяч военных с семьями. Американские войска используют эту базу с 1999 года.

В МИД РФ отметили, что расширение румынской авиабазы является еще одним доказательством того, что НАТО продолжает активную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона.

По данным российского ведомства, усиление союзнических потенциалов происходит также в Польше и странах Прибалтики.

В МИДе подчеркнули, что такая активность войск НАТО носит провокационный характер, обостряет военную напряженность у российских границ, создает дополнительные угрозы безопасности России.

В министерстве добавили, что будут следить за происходящим в Румынии, оценивать появляющиеся риски и учитывать их в ходе военного планирования.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.