«Хезболла» выпустила по Израилю около 90 снарядов

Ливанское шиитское движение «Хезболла» выпустило по территории Израиля почти 90 снарядов. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Около 90 снарядов, выпущенных террористической организацией «Хезболла», <...> пересекли границу Ливана с Израилем», — говорится в публикации.

В израильской армии уточнили, что привели статистику за сутки — по состоянию на 23:00 4 ноября. В ЦАХАЛ добавили, что продолжат защищать Израиль и его население от угрозы, исходящей от «Хезболлы».

Накануне Армия обороны Израиля заявила о ликвидации полевого командира вооруженного крыла «Хезболлы» в районе населенного пункта Барашит на юге Ливана. По данным ведомства, устранили командира Абу Али Рида.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Израиль пригрозил новому лидеру «Хезболлы» самым коротким пребыванием на посту.