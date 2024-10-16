В США раскрыли подробности о новом пакете военной помощи Украине

Министерство обороны США рассказало, какое оружие и боеприпасы будут выделены Украине в рамках нового пакета военной помощи. Сообщение размещено на сайте Пентагона.

В публикации отмечается, что новый транш станет 67-м с августа 2021 года. Его стоимость оценивается в $425 млн.

На этот раз Украине будут предоставлены дополнительные зенитные ракеты систем NASAMS; зенитные ракеты RIM-7 и Stinger; боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS; 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды; противотанковые системы Javelin и AT-4; боевые машины HMMWV («Хамви»), стрелковое оружие, боеприпасы, гранаты и иное военное снаряжение и техника.

О выделении Украине нового пакета вооружений Белый дом сообщил вечером 16 октября.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не отказывается от планов поставки военной помощи Украине в размере €40 млрд за 2024 год. Он отметил, что за первую половину года объем военной помощи, оказанной альянсом Украине, оценивается в €20,9 млрд.

Ранее сообщалось, что Австралия отправит Украине 49 списанных танков.