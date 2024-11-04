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Симоньян заявила, что богатые люди обязаны помогать фронту

Симоньян считает, что богатые люди обязаны помогать участникам СВО

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Богатые люди обязаны помогать мирным людям и военнослужащим в период проведения специальной военной операции (СВО), считает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Журналистку цитирует РИА Новости.

«Я бы хотела в очередной раз обратиться к обеспеченным, богатым людям — это ваша безусловная обязанность. Это внутренний должен быть закон сейчас, пока идут боевые действия, — помогать», — сказала Симоньян.

По ее словам, людям с высокими доходами следует помогать как простым людям, так и военным. Она отметила, что располагает массой заявок от конкретных подразделений, которые может предоставить желающим оказать поддержку фронту.

До этого Симоньян дала свое объяснение тому, почему ВС РФ не бомбят Верховную раду Украины. По ее словам, это связано с тем, что здание Рады является объектом культурного наследия.

Ранее Симоньян призвала перестать обсуждать квадроберов.

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