Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», что российские войска не бомбят Верховную раду, потому что она является объектом культурного наследия. Воскресный выпуск программы опубликован на сайте smotrim.ru.

По словам Симоньян, русские и украинцы являются одним народом.

«Мне вчера на программе коллеги (нашего Дмитрия Куликова) рассказывают: «А знаете ли вы, что в Верховной раде Украины никак не понимают, почему Россия не бомбит Раду, ни один кинжал еще не прилетел?» Я хочу им сказать, что потому что это не здание Верховной рады Украины, это здание Верховного совета Украинской ССР, построенное советским архитектором Владимиром Заболотным, который за это получил Сталинскую премию, и у нас очевидным образом рука не поднимается на наше», — пояснила главред «России сегодня».

До этого соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ограничили доступ к личным аккаунтам журналистки Маргариты Симоньян вскоре после блокировки страниц медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

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