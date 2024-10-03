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Симоньян призвала перестать обсуждать квадроберов

Симоньян назвала квадроберов маловажной темой и призвала прекратить их обсуждать

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала снизить градус дискуссий из-за квадроберов. Об этом она написала в Telegram-канале.

Симоньян привела в пример скандал вокруг певицы Mia Boyka, которую обвинили в том, что она на концерте якобы оскорбила девочку-квадробершу.

Медиаменеджер назвала тему маловажной и попросила коллег «не участвовать в этой ярмарке неутоленных тщеславий и сплетен».

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия») предложил ввести ответственность для родителей детей, которые увлекаются квадробингом. Депутат считает, что в России с ее приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения неприемлемо. Колунов также направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее священник увидел в квадроберах Божий промысел.

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