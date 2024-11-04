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ВСУ потеряли две французские артустановки в ДНР за сутки

МО РФ: армия России уничтожила живую силу и французские артустановки ВСУ в ДНР

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Reuters

Российские подразделения группировки войск «Восток» уничтожили две французские самоходные артиллерийские установки Caesar в ДНР, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Островское, Великая Новоселка и Раздольное в ДНР.

Также армия России отразила три контратаки бригад ВСУ. В итоге противник потерял до 110 солдат, две боевые бронированные машины, а также четыре автомобиля.

До этого в Минобороны сообщили, что российские экипажи истребителей Су-35С прикрыли авиацию и вертолеты, которые наносили удары по военной технике и личному составу Вооруженных сил Украины на границе в Курской области. Также во время выполнения полетного задания истребителями российские военные обнаружили излучения украинской радиолокационной станции ПВО.

Ранее помогавший ВС РФ американец рассказал о попадании под удар «Града».

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