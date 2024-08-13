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В Турции решили отделить свою систему ПВО от ПВО НАТО

Aydınlık: турецкая система ПВО «Стальной купол» не должна зависеть от НАТО

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Турецкая система противовоздушной обороны «Стальной купол» не должна быть зависима от НАТО и связана с ней. Такое мнение выразили в издании Aydınlık.

«Необходимо усилить систему противовоздушной обороны Турции, и она должна иметь мощную систему защиты от всех врагов в возможной войне», — говорится в материале.

Задачей собственной системы ПВО, подобной израильскому «Железному куполу», названа защита крупных городов, военных и стратегических объектов Турции, а также населения страны. Эта система должна дополнить уже сильную, по оценке издания, авиацию Турции.

До этого в Турции заявили, что стране нужно около шести лет для создания своей системы ПВО уровня С-400. Отмечается, что сейчас Турция не может себе позволить постоянно держать развернутой российские С-400 из-за необходимости экономить ресурсы.

Ранее в Турции предпочли российские С-400 американским ПВО Patriot.

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