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Минобороны Литвы заявило об отсутствии военной активности у границы с РФ

Глава МО Литвы Касчюнас заявил об отсутствии военной активности у границы с РФ

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Ints Kalnins/Reuters

В настоящее время ситуация на границе Литвы с Россией на Куршской косе остается стабильной, признаков военной активности нет. Об этом заявил глава минобороны республики Лауринас Касчюнас в эфире радио LRT.

По его словам, если бы на российской стороне границы были признаки усиления военной активности, это удалось бы установить благодаря современным разведывательным средствам. Таким образом Касчюнас прокомментировал распространившиеся в социальных сетях сообщения о том, что Российская Федерация якобы разместила ракетные комплексы «Искандер» в нескольких километрах от литовского поселка Нида на Куршской косе.

Касчюнас отметил, что можно узнать о прохождении тренировок, учений, демонстрации силы или реальной подготовки к военным действиям, инструменты у Литвы для этого есть, ситуация контролируется.

Литва граничит с Калининградской областью России, общей границы с континентальной частью страны у балтийской республики нет.

До этого сообщалось, что жителей Литвы, имеющих второе гражданство, одно из которых российское, белорусское или китайское, не будут принимать на военную службу.

Ранее экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии, и ей нужно предпринимать больше усилий для увеличения оборонного производства.

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