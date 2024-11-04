Литва намерена закрыть прием в армию жителей страны с двойным гражданством

Жителей Литвы, имеющих второе гражданство, одно из которых российское, белорусское или китайское, не будут принимать на военную службу. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на законопроект, подготовленный Минобороны Литвы и комитетом сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне.

«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», — цитирует агентство слова министра обороны Лауринаса Касчюнаса.

Согласно документу, Россия, Белоруссия и Китай рассматриваются как государства, представляющие угрозу национальной безопасности Литовской Республики. В связи с этим, контакты с ними могут быть потенциально опасными для военнослужащих.

Правительство Литвы уже приняло решение о запрете посещения этих стран для военных в личных целях.

29 октября экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии, и ей нужно предпринимать больше усилий для увеличения оборонного производства. В то же время будущий еврокомиссар отметил, что не считает войну неизбежной, и его задачей на посту еврокомиссара будет консолидация усилий стран — членов ЕС для предотвращения соответствующей угрозы.

Ранее Франция обозначила Россию врагом и начала готовиться к военному противостоянию.