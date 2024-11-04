В Румынии подняли в воздух два истребителя после обнаружения беспилотника

В Румынии подняли в воздух два истребителя F-16 после того, как радары обнаружили над Черным морем «группу беспилотников, которые направлялись к воздушному пространству Украины вблизи воздушного пространства Румынии». Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, Национальный военный командный центр уведомил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям о тревоге на севере уезда Тулча в 23:34 (00:34 мск). Для проверки ситуации в воздушном пространстве в воздух подняли два два истребителя, которые были на боевом дежурстве воздушной полиции.

Воздушную тревогу отменили чуть более чем через час — около 00:45 (01:45 мск). Самолеты вернули на базу. Из отчета следует, что система радарного наблюдения Румынии не зарегистрировала проникновения неизвестных летательных аппаратов в воздушное пространство страны.

Начиная с утра 4 ноября Минобороны собирается искать вблизи атакованных объектов вероятных упавших беспилотников или их фрагментов, отметили в ведомстве.

Ранее США и Южная Корея отработали удар по объектам КНДР в ответ на запуск МБР.