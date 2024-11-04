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Группировка ВС РФ «Восток» за месяц освободила восемь населенных пунктов

Группировка ВС РФ «Восток» за месяц взяла под контроль восемь населенных пунктов

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Народная милиция ДНР

Группировка ВС РФ «Восток» за месяц взяла под контроль восемь населенных пунктов и 100 кв. км территорий. С такими словами выступил заместитель командующего «Востока» генерал-лейтенант Роман Греков, передает ТАСС.

«На Южнодонецком направлении группировка «Восток» на протяжении уже пяти месяцев ведет наступательные боевые действия. Вот прорвана зона тактической обороны противника», — рассказал Греков.

Среди освобожденных населенных пунктов военный в первую очередь назвал Угледар.

11 октября группировка войск «Восток» взяла под контроль Золотую Ниву в ДНР.

11 октября агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщало об отходе военных ВСУ с позиций, которые находятся к западу от города Часова Яра в ДНР. В материале уточнялось, что для Вооруженных сил РФ взятие под контроль этих позиций украинских войск представляет особенную выгоду.

Ранее замком группировки «Восток» Греков сообщил о завершении зачистки Угледара.

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