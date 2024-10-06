Российский генерал сообщил, что зачистка Угледара закончена

ВС РФ завершили зачистку Угледара, сообщил замкомандующего группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков.

По его словам, операция по захвату города закончилась, сейчас артиллерия продолжает огонь по отступающим подразделениям противника. Греков рассказал, что мотострелки, морские пехотинцы, военнослужащие подразделений спецназначения, которые штурмовали город с разных направлений, справились на отлично.

«Это был крепкий орешек. На протяжении двух лет ведения боевых действий противник оборудовал много эшелонированные рубежи и позиции, и на подступах к городу… есть подземные коммуникации…Все приходилось брать с боями, штурмом…Но была достигнута внезапность действий, что и обеспечило успех», — рассказал генерал.

По данным Минобороны, в подвалах жилых домов города осталось примерно 100 человек.

В начале октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что генеральный штаб ВСУ перестал включать Угледар в свои сводки — в последний раз его упоминали 1 октября. После этого о потере города в ДНР украинскими военными заявили российские военкоры, эту информацию подтвердили и в Раде. 3 октября о переходе Угледара под контроль группировки войск «Восток» сообщило Минобороны РФ.

ВСУ последовательно готовили Угледар к обороне с 2014 года. Город за это время был превращен в крепость и подготовлен к отражению атак российской армии по всем канонам фортификации, а его расположение на возвышенности предоставляло обороняющимся украинским войскам дополнительные преимущества. В прошлом ряд попыток Вооруженных сил РФ овладеть штурмом этим городом не увенчался успехом. Тогда в их распоряжении не было огневых средств, способных сокрушить долговременные огневые сооружения противника. Теперь же значительную роль в успешном штурме Угледара сыграли фугасные авиационные бомбы крупного калибра с универсальными модулями планирования и коррекции.

Ранее в Минобороны объяснили, почему пока невозможно вывезти мирных жителей Угледара.