Фронтовой священник сообщил о жертвоприношениях в нацбатальонах ВСУ

Доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев заявил РИА Новости, что в нацбатальонах Вооруженных сил Украины (ВСУ) практикуются жертвоприношения.

«Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных», — заявил он.

По его словам, «самопожертвование, готовность отдать свою жизнь за высшее — это русская христианская традиция». При этом он отметил, что жестокость и издевательства — это типаж язычества.

До этого сообщалось, что в одном из воинских подразделений 1-й гвардейской Славянской бригады Южной группировки войск на передовой открыли и освятили полевую часовню. Об этом рассказал военнослужащий первой Славянской бригады священник отец Максим. Часовня была организована по инициативе командования бригады в зоне специальной военной операции на Украине, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Ранее священник напомнил о бесовской сущности Хэллоуина.