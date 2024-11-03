За менее чем две недели расчету операторов FPV-дронов из Крыма удалось уничтожить 70 единиц техники Вооруженных сил Украины на Курском направлении, включая пять танков, бронетранспортеры «Казак» и БМП Bradley. Об этом рассказал командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, также известный под позывным «Абхаз», сообщает РИА Новости.

«Один экипаж FPV из Крыма, наши товарищи, сожгли 70 единиц техники менее чем за две недели. Из них было пять танков, остальные «Казаки» и Bradley. Это только один экипаж сжег», - сказал Авидзба.

По словам Авидзбы, ВСУ в Курской области утратили все возможности, которые могли бы помочь сдерживать наступление российских войск в Донбассе.

Авидзба считает, что ВСУ потеряли в Курской области все средства, которые могли бы сдержать продвижение ВС РФ в Донбассе.

«Мы для себя понимаем, что это была их (ВСУ - ред.) стратегическая ошибка… Они потеряли все, чем их напичкивали для того, чтобы они остановили донецкое направление», – сказал комбриг, отметив, что действия ВСУ сейчас напоминают «акт самосожжения».

31 октября ВС России при помощи беспилотника нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.

Ранее FPV-дроны ВС РФ выследили и уничтожили дроны ВСУ «Баба Яга» в Харьковской области.