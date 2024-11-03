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Российский военный назвал ситуацию в Курской области благоприятной

Командир бригады «Пятнашки» назвал ситуацию в Курской области благоприятной

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Ситуация в Курской области, а также в районе города Часов Яр является благоприятной для российской армии. Об этом заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, пишет РИА Новости.

«Наше подразделение находится на артемовском направлении – Часов Яр и также в Курской области. Можем себе позволить находиться на нескольких направлениях», — рассказал он.

Авидзба отметил, что ситуацию для их отряда можно назвать благоприятной, поскольку противник на линии соприкосновении теряет много сил и ресурсов.

Российские войска постепенно освобождают Курскую область от оккупации украинской армией. Недавно морские пехотинцы Черноморского флота на двух бронетранспортерах уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области. В результате российской атаки противник потерял бронемашины Stryker, MaxxPro и «Козак».

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области.

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