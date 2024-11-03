Минобороны РФ сообщило о суточных потерях ВСУ в Курской области

Подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий в Курской области за сутки поразили 10 формирований бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, бои велись в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

В Минобороны также заявили, что российские военные отразили три контратаки ВСУ в направлении Малой Локни, Новоивановки и Плехово. В ходе боевых действий украинские войска потеряли до 30 человек.

В ночь на 3 ноября Минобороны РФ сообщало, что экипаж российского вертолета Ка-52М уничтожил живую силу подразделения ВСУ в приграничье Курской области. До этого экипажи российских самолетов-штурмовиков Су-25 ракетными ударами уничтожили замаскированную бронетехнику и военнослужащих ВСУ в приграничных районах региона.

Российская армия ведет бои с украинскими подразделениями в Курской области с 6 августа. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал причину атаки ВСУ на Курскую область.