Силы ПВО за ночь сбили украинские беспилотники в трех российских регионах

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Уничтожено 19 украинских БПЛА: шестнадцать беспилотников — над территорией Ростовской области, два — над территорией Белгородской области и один — над территорией Волгоградской области», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Утром 3 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ночью в регионе были уничтожены 16 беспилотников ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.