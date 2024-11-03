Российский дрон атаковал украинских военнослужащих на реке Днепр

Российские военнослужащие с помощью дрона ликвидировали спецназ Вооруженных сил Украины, который переплывал реку Днепр. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Наши топят спецназ ВСУ на Днепре», — говорится в публикации.

Авторы Telegram-канала подчеркнули, что крымские бойцы выслеживают на реке украинские диверсионно-разведывательные группы и уничтожают их точным огнем.

Накануне военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми изданию Newsweek заявил, что Вооруженные силы РФ передвигаются по территории Украины с ранее не наблюдавшимися темпами. Это тревожное развитие событий для Украины, подчеркнул он. По словам Кастехельми, украинские военные не смогут подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта «без больших потерь в живой силе».

31 октября газета The New York Times писала, что российские войска в октябре 2024 года добились самых крупных территориальных приобретений с лета 2022 года, поскольку украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением.

Ранее на Западе рассказали о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр.