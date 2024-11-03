Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько снарядов ВСУ выпустили по ДНР за сутки

СК РФ: ВСУ выпустили 68 боеприпасов по населенным пунктам ДНР за сутки

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские войска выпустили 68 снарядов по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР) за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, за минувшие сутки было зафиксировано 22 факта вооруженных атак ВСУ на ДНР.

«Всего выпущено 68 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

До этого командир штурмового батальона 433-го полка из состава группировки войск «Центр» Андрей Чувашов говорил, что Вооруженные силы России использовали при штурме города Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) тактику «множественных порезов».

Он также отметил, что ВСУ ожидали наступления российских штурмовых групп с юга. Однако ВС РФ нанесли удар с севера, а также пошли в обход фланга с востока. Благодаря этому город был взят в «клещи».

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами