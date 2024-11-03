Стало известно, сколько снарядов ВСУ выпустили по ДНР за сутки

Украинские войска выпустили 68 снарядов по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР) за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, за минувшие сутки было зафиксировано 22 факта вооруженных атак ВСУ на ДНР.

«Всего выпущено 68 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

До этого командир штурмового батальона 433-го полка из состава группировки войск «Центр» Андрей Чувашов говорил, что Вооруженные силы России использовали при штурме города Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) тактику «множественных порезов».

Он также отметил, что ВСУ ожидали наступления российских штурмовых групп с юга. Однако ВС РФ нанесли удар с севера, а также пошли в обход фланга с востока. Благодаря этому город был взят в «клещи».

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.