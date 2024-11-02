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На Украине раскритиковали решение о создании новых бригад ВСУ

Экс-замкома ВСУ Жорин: создание новых бригад создает новые проблемы на фронте

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade/AP

Практика создания новых бригад в Вооруженных силах Украины (ВСУ) нецелесообразна на фоне сильной неукомплектованности уже имеющихся. Об этом заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, бывший командир украинского националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Максим Жорин в своем Telegram-канале.

«Сейчас нам не нужны новые бригады, нам нужно укомплектовать старые... Среди воюющих бригад сложно обнаружить комплектование даже более 40%», — заявил военный.

Экс-заместитель добавил, что для ВСУ «постоянно создаются новые подразделения», которые имеют личный состав без опыта, «не имея при этом офицеров, вооружения и обеспечения».

Жорин отметил, что вместо интеграции новых военных в существующую бригаду часть людей «толкают» по вновь созданным подразделениям, что во многом сказывается на их боеспособности. По словам военнослужащего, ситуация для ВСУ на фронте «достаточно сложная» из-за существующих проблем в армии и таким образом «создаются только новые проблемы».

26 октября экс-боец «Азова» Александр Гарнага сообщил, что мужчины в возрасте до 35 лет сформируют новое боевое подразделение в нацбатальоне «Азов» из-за больших потерь военных в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее на Украине сообщили о массовых мятежах в ВСУ.

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